​Хави: «Прекрасное командное выступление»

«Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» благодаря голу Жоау Фелиша еще в первом тайме, и наставник клуба Хави Эрнандес очень доволен, несмотря на то, что во втором тайме «Барса» уже традиционно сдала.

- Я увидел определенный прогресс в игре команды. Хорошая циркуляция мяча в полузащите, где Педри, Гюндоган и Френки де Йонг все лучше и лучше понимают друг друга. жесткая оборонительная линия, Рафинья и Левандовски, работающие в атаке. Мы могли закрыть матч намного раньше. Мы, «Барселона», должны всегда демонстрировать подобный футбол, - цитирует слова Хави официальный сайт «Барселоны».