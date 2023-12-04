Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны»

В матче очередного тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» потерпел минимальное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:1. Свой комментарий по этому поединку дал главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«У меня осталось хорошее впечатление от игры команды во втором тайме. Я увидел, что игроки умеют реагировать, когда пропускают удар. Мы снова потерпели поражение в матче с «Барселоной». Но впереди нас ждет что-то новое, просто нужно время», - передает слова аргентинского тренера газета Marca.

«Барселона» набрала 34 балла и занимает третье место в таблице, «матрасники» (31) идут на четвертой позиции.