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Фелиш отомстил бывшим (или своим?): «Барселона» удержала победу над «Атлетико» и устроилась на третьем месте

04 Декабря 2023 • 00:57 Комментировать (4)
Барселона
1:0
Атлетико М
окончен

Программу выходных в пятнадцатом туре Ла Лиги венчало противостояние «Барселоны» и мадридского «Атлетико».

Протокол игры  
Барселона1:0Атлетико М
(1:0) Фелиш Жоау28'  
Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо Рональд  79'Кристенсен АндреасКанселу Жоау  87'Педри 89' (Лопес Фермин ( 89') Гюндоган ИлкайДе Йонг Френки  90'Рафинья Диас 77' (Торрес Ферран ( 77'  78') Левандовски РобертФелиш Жоау  50' 77' (Ямаль Ламин ( 77')
Запасные: Бальде АлехандроАстралага АндерКочен ДиегоИньиго МартинесРомеу ОриольРоберто Серхи
Облак ЯнВитсель Аксель  34'Хименес Хосе  31' 46' (Корреа Анхель ( 46') Эрмосо МариоМолина Науэль 46' (Аспиликуэта Сесар ( 46'  47') Льоренте МаркосКоке Хорхе  38' 66' (Ньигес Сауль ( 66') Де Пауль РодригоРикельме Родриго 46' (Лино Сэмуел ( 46') Гризманн АнтуанМората Альваро 65' (Депай Мемфис ( 65')
Запасные: Савич СтефанМандава РейнилдуГрбич ИвоГалан ХавиСёюнджю ЧагларГомис Антонио
03 декабря.

«Сине-гранатовые» и «матрасники» бились на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса за третье место. Понятно, промежуточное. Игра была важна в том плане, чтобы не отстать от «Реала» от «Жироны». На семь очков меньше, чем у них, было у команд Хави и Диего Симеоне перед отчётной встречей. По дополнительным показателям выше шёл «Атлетико» с матчем в запасе.

«Матрасники» не допускали осечек в предыдущих двух турах чемпионата, а вот в «Барселона» неделю назад не выявила победителя с «Райо Вальекано». Вторая ничья подряд в Ла Лиге явно не входила в планы каталонской команды. На рабочей неделе барселонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Порту». По слухам, та победа спасла Хави от увольнения.

«Атлетико» обеспечил себе 1/8 финала Лиги чемпионов ещё в начале ноября. В пятом же туре «индейцы» расправились с «Фейеноордом». Кстати, в прошлом году «матрасники» вылетели вообще сразу из всех еврокубков по итогам осеннего этапа. А «блауграна» два сезона не могла проскочить в плей-офф Лиги чемпионов, попадая в весеннюю стадию Лиги Европы.

«Барселона» в текущем чемпионате уже дважды пропускала на первой минуте – а тут могла забить на ней. Рафинья на правом полуфланге обыгрался с Педри и на дриблинге проскочил к углу вратарской. Дальше Рафинье оставалось ничего не испортить, но он испортил. Пробил внутренней стороной стопы и придал мячу сильный крен влево. В результате получился удар практически параллельно створу.

Через минуту Жоау Фелиш накоротке выводил Левандовски, которому в подкате помешал Эрмосо. Помешал – в смысле, не сфолил, а в подкате заблокировал мяч на угловой. Дважды на самом старте матча гости оказывались на грани пропущенного гола. Однако могли и забить они вскоре. Льоренте справа пяткой оставил мяч Молине. Тот слабо пробил мимо Пеньи, и во вратарской сферу перехватил Араухо.

На шестой минуте Кунде на правом фланге отдал пас над Рафинье, тот навесил во вратарскую, а Левандовски носом ткнул мяч мимо створа. Потом специально показали повтор, как Роберт трогал свой нос рукой. Немного погодя Левандовски опять промазал из убойной позиции. Наоборот, Рафинья покатил на Кунде, который выполнил доставку. Падая, Роберт рубанул ногой по мячу куда-то чрезмерно вправо.

На исходе получаса игры «Барселоне» удалось открыть счёт. Опять Кунде с Рафиньей подготовили момент для партнёра. Только на этот раз уже не для Левандовски. Рафинья принял пас от Кунде, протащил его по центральной зоне и отдал на левый полуфланг Фелишу. Тогда Жоау филигранно прокинул мяч в сетку мимо Облака (1:0). И отпраздновал свой гол в ворота команды, из которой он ушёл в аренду.

Ответили «матрасники» моментом Эрмосо, который с левого полуфланга не попал в дальний угол на втором темпе после штрафного. Но «Барселона» выиграла первый тайм вполне заслуженно. Команда Хави показывала хорошее движение и взаимодействие, а мадридцы зачастую не успевали и садились на жёлтые карточки. И будь менее корявым Левандовски, глядишь, к перерыву горел бы крупный счёт.

Иной раз Роберт вроде как выбегал один на один, но мяч сильно отскакивал от его бедра на радость Витселю. «Атлетико» не удавалось надолго уводить игру со своей половины поля, и в конце тайма Левандовски мог стать автором хотя бы предголевого паса. Через Гюндогана мяч от него дошёл до Фелиша, пробившего из-под Эрмосо в Облака. Ещё бил головой сам Роберт с подачи Фелиша, но мимо.

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В перерыве Симеоне произвёл тройную замену. Впрочем, «Барселона» поначалу продолжала атаковать и создавать. Или не создавать. Педри, закидывая мяч в чужую штрафную, сделал это не туда, где с мячом мог бы встретиться де Йонг или Левандовски. Рафинья, получив от Педри пас пяткой, пробил в правую штангу. А потом два раза повезло уже каталонцам.

Льоренте в контратаке с правого фланга вывернул по земле налево разрезающий пас на Лино. Постояв перед Кунде, тот покатил ускорившемуся Гризманну. Пробил Антуан из-под Араухо и не попал в ближний. Чуть позже Льоренте прострелил справа, а Пенья не сумел зафиксировать мяч, когда ему ещё пытался помочь Араухо. Правда, Мората оказался не готов к такому счастью – мяч отскочил от него мимо.

Если бы «Барселона» довела своё преимущество до двух голов, то было бы ей спокойней. Но не хотел мяч второй раз заходить в ворота «атлетов». Фелиш шведой из полукруга пальнул левее створа. Кунде с правого угла вратарской сделал нечто непонятное. Левандовски в районе одиннадцатиметровой отметки получил пас от Педри, однако увяз в обработке и поплатился потерей.

«Матрасникам» надо было реализовывать свои контратаки, позиционные атаки или стандарты, но у них тоже с этим не клеилось. Гризманну не удалось выскочить один на один, хотя перспектива такая имелась. Депай со штрафного стрельнул в левую девятку, однако Пенья перевёл мяч в перекладину. Совсем скоро Гризманн с другого штрафного отправил футбольный снаряд в стенку – в прижатую руку де Йонга. Без пенальти.

Мадридцы вообще-то поднажали. Они заработали ещё один близкий штрафной. Де Пауль навесил, а де Йонг сыграл опасно, задрав ногу до лица Эрмосо. Здесь тоже без пенальти. «Атлетико» серьёзно постарался в концовке, но без толку. Ещё Пенья отразил удар Корреа. «Барселона» сохранила минимальную победу с первого тайма и выбралась на третье место. На три очка команда Хави опережает «матрасников», на четыре отставая от «Реала» и «Жироны».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (4)
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pol-black
04 Декабря 2023 в 01:12
хороший первый тайм, валидольный второй, видимо подсела физика. Лёва уже видимо всё, прицел сбился окончательно. нужно его или продавать саудитам, или ждать, что конкуренция с Роке сработает в лучшую сторону. Фелиш боец, после такого его нужно покупать ))) второй Жоао тоже хорошо сыграл, как и Рафинья. ещё бы поточнее были. и бить всё же по воротам нужно, а не придумывать фиг знает что.
Пенья - классный голкипер, достоин как минимум кубковых матчей Испании.
хорошая победа, заслуженные три очка!
Bartimeus
04 Декабря 2023 в 01:10
Барса возвращается? Хочется верить. Правда имея такую реализацию, Барса будет всегда со скрипом выигрывать или терять очки. Ну блин, вполне на 3 мяча наиграли, но в то же время, учитывая традиционные косяки в обороне, могли позволить матрасникам спастись. Пенья достойно немца заменил в воротах, шикарные спасения. Хороши португальцы, Гюндоган, Фрэнки, Араухо. Рафинья, если бы забил, мог получить отличную оценку. Да в общем-то ругать особо некого, даже оборону - с таким соперником опасных моментов просто не могло не быть! Разве что Леву.
Красивая победа над топ-соперником, это приятно. С таким настроем бы и в остальных матчах играть!
pol-black
04 Декабря 2023 в 01:15
оборона хорошо отыграла. Араухо и Кристенсен много чего прервали, даже Кунде хоть и старался в нападении создавать больше, но и про оборону не забывал, отыграл без привычных уже косяков. не выпустили Ориоля Ромеу, так бы его ругали )))
Шарипов Тахир
04 Декабря 2023 в 01:04
После очень длинной череды невзрачных матчей наконец то увидели более или менее достойную игру! Если бы ещё игроки использовали кучу моментов ,то было бы просто замечательно. Но одних надо точно на пенсию (Левандовский), а другим учиться, учиться и учиться забивать из 100 процентных моментов! Три очка взяли и это заслуженные три очка !
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