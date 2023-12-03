«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»

«Севилья» и «Вильярреал» пересеклись в воскресном матче Ла Лиги. Хозяева выглядели острее, но игра давалась очень непросто. Алехандро Баэна первым создал опасный момент, но голкипер сыграл здорово. В ответ момент у Доди Лукебакио, но здесь промах. На 75-й минуте Адриа Педроса прицельно навесил, и Кике Салас открыл счет ударом головой. Тут же провал в обороне от Неманьи Гуделя, и Луис Моралес легко отыграл перевес противника - 1:1. Более того, на пятой компенсированной минуте оплошность Саласа привела к голу Бена Бреретона. Но ВАР отменил этот шикарный результативный удар - 1:1.

«Вильярреал» делит 12-е место, соперник - 15-й.