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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»

03 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Севилья
1:1
Вильярреал

«Севилья» и «Вильярреал» пересеклись в воскресном матче Ла Лиги. Хозяева выглядели острее, но игра давалась очень непросто. Алехандро Баэна первым создал опасный момент, но голкипер сыграл здорово. В ответ момент у Доди Лукебакио, но здесь промах. На 75-й минуте Адриа Педроса прицельно навесил, и Кике Салас открыл счет ударом головой. Тут же провал в обороне от Неманьи Гуделя, и Луис Моралес легко отыграл перевес противника - 1:1. Более того, на пятой компенсированной минуте оплошность Саласа привела к голу Бена Бреретона. Но ВАР отменил этот шикарный результативный удар - 1:1.

«Вильярреал» делит 12-е место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Севилья1:1Вильярреал
(1:0) Салас Кике75'  
  77'Моралес Луис (1:1)
Дмитрович МаркоХуанлу Санчес  53'Ньянзу Танги 72' (Салас Кике ( 72') Гудель НеманьяАкунья Маркос 46' (Педроса Адриа ( 46') Соу Джибрил  45'Фернандо Режес 90' (Торрес Оливер ( 90') Окампос ЛукасРакитич ИванЛукебакио ДодиЭн-Несири Юссеф
Запасные: Флорес АльбертоIbrahima SowDario BenavidesРомеро РафаэльГаттони ФедерикоЯнузай АднанБуэно МануХордан ХоанМир Рафа
Йоргенсен ФилипФойт ХуанАльбиоль РаульКуэнка ХорхеПедраса Альфонсо  45'Альтимира Адриа  54' 71' (Капу Этьен ( 71') Комесанья Санти 71' (Морено Альберто ( 71'Коклен Франсис 84') Парехо Даниэль 84' (Ахомач Илиас ( 84') Баэна АлехандроМорено ХерардМоралес Луис 87' (Бреретон Бен ( 87')
Запасные: Рейна ПепеГаббия МаттеоТеррац РамонФемения КикоТригерос Мануэль
03 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Севилья

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Интересная ставка и прогноз на матч Севилья – Вильярреал чемпионата Испании – 3 декабря 2023
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