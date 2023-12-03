«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»

«Севилья» и «Вильярреал» пересеклись в воскресном матче Ла Лиги. Хозяева выглядели острее, но игра давалась очень непросто. Алехандро Баэна первым создал опасный момент, но голкипер сыграл здорово. В ответ момент у Доди Лукебакио, но здесь промах. На 75-й минуте Адриа Педроса прицельно навесил, и Кике Салас открыл счет ударом головой. Тут же провал в обороне от Неманьи Гуделя, и Луис Моралес легко отыграл перевес противника - 1:1. Более того, на пятой компенсированной минуте оплошность Саласа привела к голу Бена Бреретона. Но ВАР отменил этот шикарный результативный удар - 1:1.
«Вильярреал» делит 12-е место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Салас Кике75'
|77'Моралес Луис (1:1)
Дмитрович Марко•Хуанлу Санчес• 53'Ньянзу Танги72' (Салас Кике (72') •Гудель Неманья•Акунья Маркос46' (Педроса Адриа (46') •Соу Джибрил• 45'Фернандо Режес90' (Торрес Оливер (90') •Окампос Лукас•Ракитич Иван•Лукебакио Доди•Эн-Несири Юссеф
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Куэнка Хорхе•Педраса Альфонсо• 45'Альтимира Адриа 54'71' (Капу Этьен (71') •Комесанья Санти71' (Морено Альберто (71'•Коклен Франсис84') •Парехо Даниэль84' (Ахомач Илиас (84') •Баэна Алехандро•Морено Херард•Моралес Луис87' (Бреретон Бен (87')
03 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Бан пользователя