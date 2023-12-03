​«Барселона» озвучила состав на игру против «Атлетико»

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге пройдёт большой матч – «Барселона» будет принимать «Атлетико». Наставник каталонской команды Хави решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Кунде, де Йонг, Педри, Гюндоган, Фелиш, Рафинья, Левандовски.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» и «Атлетико» имеют по 31 очку в своих активах. При этом мадридцы провели на игру меньше.