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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» не смогла добыть первую победу в сезоне, несмотря на быстрое удаление у «Бетиса»

03 Декабря 2023 • 20:19 Комментировать
Альмерия
0:0
Бетис

В 15-м туре Ла Лиги «Альмерия», главный аутсайдер, играла против «Бетиса». Ассане Диао не попал в рамку в выгодной ситуации. На 27-й минуте гости остались вдесятером - Эктор Бельерин слишком грубо сыграл. Серхио Арибас также запорол свой момент - рядом с каркасом. Тут же Лео Баптистао мог открывать счет - сэйв вратаря. После перерыва Баптистао пульнул мимо ворот. Гонсало Мелеро после корнера головой зарядил в перекладину.

Вторая нулевая ничья сегодня. «Альмерия» набрала четвертое очко и остается на дне, «Бетис» - седьмой.

Протокол игры  
Альмерия0:0Бетис
Максимиану ЛуишПосо Алехандро 86' (Брандарис Хуан ( 86') Монтес СесарГонсалес ЭдгарАкиеме СерхиоРобертоне ЛукасМелеро Гонсало 62' (Лопи Дион ( 62') Баптистао ЛеоАррибас СерхиоЭмбарба Адриан 74' (Фетталь Дими Рашад ( 74') Рамазани Ларжи 74' (Лазаро ( 74')
Запасные: Сентельес АлехандроСанка Чами МарчианоМартинес ФернардоМендес УбуланКаики Да СилваПуигмаль АрнауМариньо ДиегоБаба Иддрису
Силва Руи  83'Бельерин Эктор  27'Песселья Херман 83' (Папастатопулос Сократис ( 83') Риад ЧадиАбнерГидо РодригесИско АларконРока Марк  52'Диао Ассане  74' 74' (Энрике Луис IX ( 74') Виллиан Жозе 30' (Руибаль Айтор ( 30') Перес Айосе 46' (Эззалзули Абде ( 46')
Запасные: Алтимира СерхиИглесиас БорхаКруз ХуанМиранда ХуанГуардадо АндресВьейтес Франсиско
03 декабря. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Альмерия

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Мальорка Мальорка
Алавес Алавес
0
0
2.14 3.25 3.80
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Окончен
Альмерия Альмерия
Бетис Бетис
0
0
3.25 3.45 2.26
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Севилья Севилья
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2.09 3.65 3.50
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