«Альмерия» не смогла добыть первую победу в сезоне, несмотря на быстрое удаление у «Бетиса»

В 15-м туре Ла Лиги «Альмерия», главный аутсайдер, играла против «Бетиса». Ассане Диао не попал в рамку в выгодной ситуации. На 27-й минуте гости остались вдесятером - Эктор Бельерин слишком грубо сыграл. Серхио Арибас также запорол свой момент - рядом с каркасом. Тут же Лео Баптистао мог открывать счет - сэйв вратаря. После перерыва Баптистао пульнул мимо ворот. Гонсало Мелеро после корнера головой зарядил в перекладину.

Вторая нулевая ничья сегодня. «Альмерия» набрала четвертое очко и остается на дне, «Бетис» - седьмой.