«Альмерия» не смогла добыть первую победу в сезоне, несмотря на быстрое удаление у «Бетиса»

В 15-м туре Ла Лиги «Альмерия», главный аутсайдер, играла против «Бетиса». Ассане Диао не попал в рамку в выгодной ситуации. На 27-й минуте гости остались вдесятером - Эктор Бельерин слишком грубо сыграл. Серхио Арибас также запорол свой момент - рядом с каркасом. Тут же Лео Баптистао мог открывать счет - сэйв вратаря. После перерыва Баптистао пульнул мимо ворот. Гонсало Мелеро после корнера головой зарядил в перекладину.
Вторая нулевая ничья сегодня. «Альмерия» набрала четвертое очко и остается на дне, «Бетис» - седьмой.
Протокол игры
Максимиану Луиш•Посо Алехандро86' (Брандарис Хуан (86') •Монтес Сесар•Гонсалес Эдгар•Акиеме Серхио•Робертоне Лукас•Мелеро Гонсало62' (Лопи Дион (62') •Баптистао Лео•Аррибас Серхио•Эмбарба Адриан74' (Фетталь Дими Рашад (74') •Рамазани Ларжи74' (Лазаро (74')
Силва Руи• 83'Бельерин Эктор• 27'Песселья Херман83' (Папастатопулос Сократис (83') •Риад Чади•Абнер•Гидо Родригес•Иско Аларкон•Рока Марк• 52'Диао Ассане 74'74' (Энрике Луис IX (74') •Виллиан Жозе30' (Руибаль Айтор (30') •Перес Айосе46' (Эззалзули Абде (46')
03 декабря. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
Бан пользователя