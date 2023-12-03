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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» с «Алавесом» сыграли без моментов и голов

03 Декабря 2023 • 18:04 Комментировать
Мальорка
0:0
Алавес

В 15-м туре чемпионата Испании играли представители нижней части таблицы, «Мальорка» и «Алавес». Поединок получился достаточно жестким, и команды не преуспели в создании опасных моментов, мячи в основном летели в створ, но голкипер работали надежно и не пропустили сегодня - 0:0.

«Мальорка» делит 16-е место после восьмой ничьей в сезоне, противник - 12-й.

Протокол игры  
Мальорка0:0Алавес
Райкович ПредрагГонсалес Джованни 76' (Маффео Пабло ( 76') Раильо АнтониоВальент МартинСанчес Антонио  24' 46' (Ларин Кайл ( 46') Коста Хауме 67' (Лато Тони ( 67') Дардер СерхиМаскарель ОмарСаму Кошта  46' 67' (Ману Морланес ( 67'  90') Пратс АбдонДьедью Амат  36' 86' (Льябрес Хавьер ( 86')
Запасные: Луна ДаниэльКопете ХосеPau MascaroГрейф ДоминикНастасич МатияВан дер Хейден СибеКуэльяр Иван
Сивера АнтониоГоросабел Андони  72'Абкар АбделькабирМарин РафаХави ЛопеcГевара Андер  27' 83' (Кике Гарсия ( 83') Бланко АнтониоГуриди Хон 75' (Хаджи Янис ( 75') Реббах Абдеррахман 67' (Сола Алекс ( 67') Омородион Сэмюэль 83' (Бенавидес Карлос ( 83') Риоха Луис 75' (Дуарте Рубен ( 75')
Запасные: Родригес АдрианКаррикабуру ХонМараш НиколаТеналья НауэльАлькаин ЧеберОвоно Хесус
03 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Мальорка

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Сегодня, 03 Декабря
08:29
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Мальорка Мальорка
Алавес Алавес
0
0
2.14 3.25 3.80
Видео
Перерыв
Альмерия Альмерия
Бетис Бетис
0
0
3.25 3.45 2.26
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