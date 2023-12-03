«Мальорка» с «Алавесом» сыграли без моментов и голов

В 15-м туре чемпионата Испании играли представители нижней части таблицы, «Мальорка» и «Алавес». Поединок получился достаточно жестким, и команды не преуспели в создании опасных моментов, мячи в основном летели в створ, но голкипер работали надежно и не пропустили сегодня - 0:0.

«Мальорка» делит 16-е место после восьмой ничьей в сезоне, противник - 12-й.