«Мальорка» с «Алавесом» сыграли без моментов и голов

В 15-м туре чемпионата Испании играли представители нижней части таблицы, «Мальорка» и «Алавес». Поединок получился достаточно жестким, и команды не преуспели в создании опасных моментов, мячи в основном летели в створ, но голкипер работали надежно и не пропустили сегодня - 0:0.
«Мальорка» делит 16-е место после восьмой ничьей в сезоне, противник - 12-й.
Протокол игры
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни76' (Маффео Пабло (76') •Раильо Антонио•Вальент Мартин•Санчес Антонио 24'46' (Ларин Кайл (46') •Коста Хауме67' (Лато Тони (67') •Дардер Серхи•Маскарель Омар•Саму Кошта 46'67' (Ману Морланес (67') • 90'Пратс Абдон•Дьедью Амат 36'86' (Льябрес Хавьер (86')
Сивера Антонио•Горосабел Андони• 72'Абкар Абделькабир•Марин Рафа•Хави Лопеc•Гевара Андер 27'83' (Кике Гарсия (83') •Бланко Антонио•Гуриди Хон75' (Хаджи Янис (75') •Реббах Абдеррахман67' (Сола Алекс (67') •Омородион Сэмюэль83' (Бенавидес Карлос (83') •Риоха Луис75' (Дуарте Рубен (75')
03 декабря.
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