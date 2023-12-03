Араухо: «Если мы потеряем очки с «Атлетико» и «Жироной», ничего страшного не произойдёт»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо не думает, что его команду ждёт трагедия в случае потери очков в матчах с мадридским «Атлетико» и «Жироной». Напомним, именно с этими командами «Барселона» встретится в ближайших двух турах чемпионата Испании.

«Если мы потеряем очки с «Атлетико» и «Жироной», это ничего не будет значить, ведь чемпионат на этом не закончится», – цитирует уругвайского защитника Barca Universal.

Отметим, что «Жирона» и «Атлетико» пока располагаются выше «Барселоны» в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» занимают четвёртую строчку.