Альгуасиль: «Захарян хорошо сыграл с «Осасуной»

Главный тренер «Реала Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче с «Осасуной».

«Конечно, травмы могут повлиять на игру, но когда один получает травму, то другой получает возможность. На нас не повлияла потеря Барренечеа, ведь Захарян сыграл хорошо», — цитирует 52-летнего специалиста пресс-служба сан-себастьянского клуба.

В 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» не смог на выезде обыграть «Осасуну», встреча завершилась со счетом 1:1.

Захарян не попал в стартовый состав команды, однако появился на поле на 16-й минуте. Стоит сказать, что он не доиграл матч, а был заменен за пару минут до финального свистка.