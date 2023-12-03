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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альгуасиль: «Захарян хорошо сыграл с «Осасуной»

03 Декабря 2023 • 16:10 Комментировать
Осасуна
1:1
Реал Сосьедад

Главный тренер «Реала Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче с «Осасуной».

«Конечно, травмы могут повлиять на игру, но когда один получает травму, то другой получает возможность. На нас не повлияла потеря Барренечеа, ведь Захарян сыграл хорошо», — цитирует 52-летнего специалиста пресс-служба сан-себастьянского клуба.

В 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» не смог на выезде обыграть «Осасуну», встреча завершилась со счетом 1:1.

Захарян не попал в стартовый состав команды, однако появился на поле на 16-й минуте. Стоит сказать, что он не доиграл матч, а был заменен за пару минут до финального свистка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян ещё теги

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