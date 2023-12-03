Стало известно, когда Беллингем получит свою награду Golden Boy

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем скоро должен получить свою награду Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту планеты. По информации от журналиста Мигеля Анхеля Торибио, англичанин получит свой приз уже завтра.

Напомним, Беллингем ранее в этом сезоне получил награду лучшему молодому игроку года по версии France Football на церемонии вручения «Золотого мяча».

Летом Беллингем перебрался из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» за 103 миллиона евро. Сейчас 20-летний Джуд является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 11 голами и 2 ассистами в 13 матчах.