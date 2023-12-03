Педри: «Команде очень сложно потерять мяч, когда в полузащите играют де Йонг и Гюндоган»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри рассказал об игре в полузащите с Френки де Йонгом и Илкаем Гюндоганом. Напомним, эта тройка действовала в центре поля в последнем матче «сине-гранатовых» против «Порту» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Команде очень сложно потерять мяч, когда в полузащите играют де Йонг и Гюндоган. Иметь в составе таких игроков – это настоящая роскошь», – приводит слова Педри ESPN.

Педри пропустил старт сезона из-за травмы, но недавно вернулся в строй. В то же время другой полузащитник команды Гави отправился в лазарет до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.