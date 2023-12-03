Вальверде хочет стать капитаном «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии ради продолжения карьеры в «королевском» клубе. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Уругвайский хавбек сразу ответил на все предложения, которые поступили ему в период летнего трансферного окно. Федерико связывает свое будущее исключительно с «Реалом» и хочет стать капитаном мадридской команды.

В текущем сезоне чемпионата Испании Вальверде провел 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до середины 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.