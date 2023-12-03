Маркос Алонсо находится в поисках нового клуба

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо понимает, что клуб не продлит с ним контракт, который рассчитан до конца сезона. Журналист Альфредо Мартинес сообщает, что испанец уже находится в поисках нового клуба.

Более того, Алонсо не получает под руководством Хави Эрнандеса желаемого количества игровой практики. Этот фактор является ещё одной причиной, по которой стороны с большой долей вероятности прекратят сотрудничество летом.

Алонсо проводит свой второй сезон в составе «Барселоны» после того, как летом 2022 года присоединился к команде из лондонского «Челси» на правах свободного агента.