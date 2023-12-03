Френки де Йонг: «Я не заменял Бускетса, моя роль осталась прежней»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что его роль в нынешнем сезоне не изменилась. Нидерландец не стал заменять опорника Серхио Бускетса, который минувшим летом покинул «Барселону» на правах свободного агента и присоединился к «Интер» Майами.

«Я не заменял Бускетса, моя роль осталась прежней, ничего не изменилось. Я был травмирован на протяжение двух месяцев, поэтому в физическом плане мне пришлось тяжело. Требуется время для того, чтобы привыкнуть к определённым вещам», – приводит слова нидерландского полузащитника Barca Universal.

Напомним, на замену Бускетсу «Барселона» летом приобрела Ориоля Ромеу.