Френки де Йонг: «Атлетико» очень хорошо играет, но у нас отличная команда»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании. Напомним, сегодня каталонцы примут у себя дома «матрасников» в 23:00 по московскому времени. Если «Барселона» выиграет, то вернёт себе третью строчку в турнирной таблице чемпионата.

«Атлетико» очень хорошо играет, но у нас отличная команда, много замечательных игроков и высокого качества. Это будет очень сложный матч. У них меньше потерь, чем у нас, поэтому я думаю, что они в принципе находятся в лучшей форме. Тем не менее, мы играем дома и должны победить», – цитирует де Йонга Barca Universal.