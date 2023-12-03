«Барселона» запланировала первый летний трансфер

Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия является одной из трансферных целей каталонской «Барселоны», об этом рапортуют журналисты Todofichajes. «Сине-гранатовые» могут подписать игрока в летнее трансферное окно.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в десять миллионов евро. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гарсия провел 15 поединков. 26-летний полузащитник отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. После 15 туров «Жирона» набрала 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.