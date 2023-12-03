Френки де Йонг: «Хави – очень хороший тактик»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг оценил тактические способности главного тренера Хави Эрнандеса. Напомним, испанский специалист в прошлом сезоне выиграл для клуба чемпионат Испании.

«Хави – очень хороший тактик. Он уделяет большое внимание незначительным вещам и маленьким деталям. Хави раньше играл в полузащите, что помогает ему анализировать и определять вещи, на которые стоит обратить внимание. Он сказал, что нам нужно лучше начинать матчи в будущем. Мы хорошо начали последний матч в Лиге чемпионов, но не в чемпионате», – цитирует де Йонга Barca Universal.