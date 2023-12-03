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Анчелотти оценил положение дел в «Реале»

03 Декабря 2023 • 09:59 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал домашнюю победу над «Гранадой» в матче чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.

«Вальверде провел хороший матч, а Родриго снова набрал отличную форму. Он выложился на все 100 процентов. Родриго в последнее время забивает много голов. При этом, как я считаю, без разницы, кто забивает. Самое главное – слаженная командная работа. Сейчас дела у «Реала» идут хорошо», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

Благодаря вчерашней победе мадридский гранд имеет в своей копилке 38 баллов. «Королевский» клуб вернулся на первое место, обойдя «Гранаду».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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