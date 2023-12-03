Лунин: «Спасибо команде, у меня отмёрзли пальцы»

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в поединке 15-го тура чемпионата Испании.

«Спасибо команде, у меня отмерзли пальцы. Всегда приятнее побеждать, когда сохраняешь ворота «сухими». В 95 процентах случаев, когда мы не пропускаем, команда выигрывает. У нас хорошая серия, несмотря на большое количество травмированных игроков. «Реал» первый, это самое главное», - передает слова голкипера Madrid Zone.

После 15 туров подопечные Карло Анчелотти набрали 38 баллов и занимают первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.