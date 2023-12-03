Испанский клуб хочет подписать вратаря «Реала» Лунина

«Вильярреал» проявляет заинтересованность в подписании голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина. Об этом рапортует Ok Diario.

По сведениям источника, руководство «жёлтой субмарины» хочет подписать украинского вратаря в январское трансферное окно. При этом «Реал» не хочет отпускать Лунина, поскольку тогда останется только с одним голкипером Кепой Аррисабалагой. Первый номер команды Тибо Куртуа выбыл на долгий срок из-за травмы.

Андрей играет за «королевский» клуб с 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2024 году. В текущем сезоне Лунин провел пять матчей в Ла Лиге и пропустил два мяча.