Анчелотти: «Браим Диас хорош везде, куда бы я его ни поставил»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил игру полузащитника Браима Диаса.

24-летний футболист, ранее довольствовавшийся ролью запасного, вышел в старте в четырёх из последних пяти матчей «сливочных». В субботу испанец стал одним из героев поединка Ла Лиги против «Гранады» (2:0), отметившись забитым мячом.

«Браим показывает отличную игру, я очень доволен его вкладом. Он выполняет свою работу на любой позиции, куда бы я его ни поставил. Он демонстрирует свои качества, я доволен им», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти.

В активе Браима Диаса два гола и одна голевая передача в последних четырёх играх.