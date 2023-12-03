«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог обыграть «Осасуну»

В 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» гостил у «Осасуны» и тотально контролировал мяч, что, впрочем, не стало ключом к победе. На второй минуте атака хозяев стала голевой, из пределов штрафной решающий удар нанес Мойсес Гомес. На 16-й минуте Арсен Захарян заменил травмированного Андера Барренечеа. Под конец тайма Умар Садик запустил мяч в никуда в выгодной ситуации, но позже исправился, результативно пробив из-за штрафной. Браис Мендес едва не вырвал победу, но кипер выручил. Захарян покинул поле на 88-й минуте.
1:1, баски остаются шестыми, соперник делит 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Мойсес2'
|41'Умар Садик (1:1)
Эррера Серхио•Гарсия Давид III•Катена Алехандро• 58'Круз Хуан75' (Авила Эсекьель (75') •Аресо Хесус•Мохика Хоан55' (Эррандо Хорхе (55') •Орос Аймар75' (Гарсия Рауль (75') • 86'Торро Лукас•Гомес Мойсес•Будимир Анте 61'75' (Видаль Начо (75') •Гарсия Рубен64' (Монкайола Хон (64')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 84'Тирни Киран 49'74' (Муньос Айхен (74') •Субименди Мартин•Кубо Такефуса• 65'Браис Мендес•Мерино Микель•Барренечеа Андер16' (Захарян Арсен (16'•Андре Силва88') •Умар Садик75' (Оярсабаль Микель (75')
02 декабря. Стадион "Эль-Садар".
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