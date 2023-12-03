«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог обыграть «Осасуну»

В 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» гостил у «Осасуны» и тотально контролировал мяч, что, впрочем, не стало ключом к победе. На второй минуте атака хозяев стала голевой, из пределов штрафной решающий удар нанес Мойсес Гомес. На 16-й минуте Арсен Захарян заменил травмированного Андера Барренечеа. Под конец тайма Умар Садик запустил мяч в никуда в выгодной ситуации, но позже исправился, результативно пробив из-за штрафной. Браис Мендес едва не вырвал победу, но кипер выручил. Захарян покинул поле на 88-й минуте.

1:1, баски остаются шестыми, соперник делит 12-е место.