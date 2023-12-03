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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог обыграть «Осасуну»

03 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать
Осасуна
1:1
Реал Сосьедад

В 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» гостил у «Осасуны» и тотально контролировал мяч, что, впрочем, не стало ключом к победе. На второй минуте атака хозяев стала голевой, из пределов штрафной решающий удар нанес Мойсес Гомес. На 16-й минуте Арсен Захарян заменил травмированного Андера Барренечеа. Под конец тайма Умар Садик запустил мяч в никуда в выгодной ситуации, но позже исправился, результативно пробив из-за штрафной. Браис Мендес едва не вырвал победу, но кипер выручил. Захарян покинул поле на 88-й минуте.

1:1, баски остаются шестыми, соперник делит 12-е место.

Протокол игры  
Осасуна1:1Реал Сосьедад
(1:0) Гомес Мойсес2'  
  41'Умар Садик (1:1)
Эррера СерхиоГарсия Давид IIIКатена Алехандро  58'Круз Хуан 75' (Авила Эсекьель ( 75') Аресо ХесусМохика Хоан 55' (Эррандо Хорхе ( 55') Орос Аймар 75' (Гарсия Рауль ( 75'  86') Торро ЛукасГомес МойсесБудимир Анте  61' 75' (Видаль Начо ( 75') Гарсия Рубен 64' (Монкайола Хон ( 64')
Запасные: Валенсия ПаблоУнаи ГарсияАйтор ФернандесАрнаис ХосеИбаньес ПаблоМуньос Икер
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман Робен  84'Тирни Киран  49' 74' (Муньос Айхен ( 74') Субименди МартинКубо Такефуса  65'Браис МендесМерино МикельБарренечеа Андер 16' (Захарян Арсен ( 16'Андре Силва 88') Умар Садик 75' (Оярсабаль Микель ( 75')
Запасные: Одриосола АльвароАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиЧо Мохамед-АлиПачеко ХонОласагасти ХонТуррьентес Беньят
02 декабря. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Реал Сосьедад

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