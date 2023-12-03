Де ла Фуэнте: «Браим Диас хочет выступать за сборную Испании, а не за Марокко»

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о возможном возвращении Браима Диаса в состав «красной фурии».

24-летний полузащитник пробился в основной состав мадридского «Реала», сумев отметиться двумя голами и одним ассистом в последних четырёх матчах за «сливочных». Диас всего однажды сыграл за сборную Испании (в 2021 году), поэтому имеет право сменить спортивное гражданство – хавбека хотят видеть в сборной Марокко, за которую он также имеет право выступать.

«Главное в этом деле – желание самого игрока. Браим хочет играть за сборную Испании. Он испанец, и меня радуют его выступления в «Реале», – сказал де ла Фуэнте, отвечая на вопрос о возможном приглашении Диаса в сборную.