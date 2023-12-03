Френки де Йонг: «Регулярно общаюсь с Депаем после его перехода в «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о взаимоотношениях с Мемфисом Депаем.

Нидерландский форвард покинул ряды «сине-гранатовых» в начале нынешнего года, перебравшись в мадридский «Атлетико». В воскресенье соотечественники де Йонг и Депай могут впервые сыграть друг против друга – «Барселона» примет в родных стенах мадридский «Атлетико» в поединке Ла Лиги.

«Мы всегда хорошо ладили и проводили много времени вместе, когда он выступал в «Барселоне». Это укрепило нашу дружбу, было здорово. Мы продолжаем общаться и сейчас, я регулярно созваниваюсь с Мемфисом.

Матч с «Атлетико» очень важен. В этой команде много качественных игроков, они здорово выступают в чемпионате. Нам будет непросто», – цитирует Mundo Deportivo де Йонга.