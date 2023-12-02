Роке перейдёт в «Барселону» в январе – официальное заявление «Атлетико Паранаэнсе»

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке готовится к скорому переезду в Европу.

В ночь с воскресенья на понедельник 18-летний игрок проведёт свой последний домашний матч за бразильский коллектив (против «Сантоса») перед переходом в «Барселону», о чём сообщила пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе». Форвард официально пополнит ряды «сине-гранатовых» в начале января, как ранее и предполагали испанские СМИ. Напомним, что переход юного футболиста мог задержаться до следующего лета.

Витор Роке записал на свой счёт 12 забитых мячей и три голевых паса в 24 матчах нынешнего розыгрыша бразильской Серии А. «Атлетико Паранаэнсе» занимает восьмую строчку в турнирной таблице за два тура до завершения сезона.