Карвахаль может пропустить следующий матч «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль получил повреждение в матче против «Гранады».

31-летний футболист вышел в стартовом составе команды Карло Анчелотти в субботнем поединке Ла Лиги (2:0), но уже в перерыве был заменён. По данным Tiempo de Juego, Карвахаль испытывает дискомфорт – он может пропустить следующую встречу чемпионата с «Бетисом», которая состоится 9 декабря. Рулевой «сливочных» эту информацию пока не подтвердил, заявив о том, что обследования будут проведены в воскресенье.

Даниэль Карвахаль принял участие в 17 играх «Реала» в текущем сезоне во всех турнирах. На счету испанца два забитых мяча и две результативные передачи.