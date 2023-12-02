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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль может пропустить следующий матч «Реала»

02 Декабря 2023 • 23:33 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
09.12 18:15

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль получил повреждение в матче против «Гранады».

31-летний футболист вышел в стартовом составе команды Карло Анчелотти в субботнем поединке Ла Лиги (2:0), но уже в перерыве был заменён. По данным Tiempo de Juego, Карвахаль испытывает дискомфорт – он может пропустить следующую встречу чемпионата с «Бетисом», которая состоится 9 декабря. Рулевой «сливочных» эту информацию пока не подтвердил, заявив о том, что обследования будут проведены в воскресенье.

Даниэль Карвахаль принял участие в 17 играх «Реала» в текущем сезоне во всех турнирах. На счету испанца два забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Карло Анчелотти Даниэль Карвахаль ещё теги

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