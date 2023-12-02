Анчелотти высказался о матче «Барселона» – «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о предстоящей встрече «Барселоны» с «Атлетико».

«Сливочные» уже провели свой матч в 15-м туре – им удалось обыграть «Гранаду» в родных стенах (2:0) и сохранить за собой первую строчку в таблице. Очная битва двух преследователей «Реала» – «Барселоны» и «Атлетико» – состоится в воскресенье.

«У меня нет предпочтений в матче «Барселоны» против «Атлетико». Это будет зрелищная игра, мы получим от неё удовольствие. Пусть победит сильнейший», – передаёт Madrid Xtra слова Анчелотти.

В активе «Реала» 38 набранных очков при 15 сыгранных матчах, как и у «Жироны». «Барселона» а «Атлетико» набрали по 31 баллу, при этом каталонцы провели 14 игр, а «матрасники» – всего 13.