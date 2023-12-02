Родриго забил в пяти подряд матчах за «Реал» – ранее он никогда не отличался даже в трёх играх кряду

Нападающий мадридского «Реала» Родриго продлил собственную результативную серию.

Коллектив Карло Анчелотти одержал победу над «Гранадой» в поединке 15-го тура Ла Лиги (2:0). Родриго отличился на 57-й минуте, установив на табло итоговый счёт. Бразилец не уходит с поля без голов уже в пяти подряд встречах «сливочных» – его личный рекорд, отмечает Opta. До недавних пор 22-летнему игроку ни разу не удавалось забить более чем в двух матчах подряд в составе «Реала».

Напомним, что ранее Родриго однажды поразил ворота «Наполи», оформил по дублю против «Кадиса» и «Валенсии», а также один раз огорчил «Брагу». К семи забитым мячам в пяти матчах форвард добавил ещё и четыре голевых паса.