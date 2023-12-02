«Реал» вернул лидерство, разделавшись с «Гранадой»

В 15-м туре Ла Лиги «Реал» спокойно переиграл «Гранаду», которая за весь поединок лишь раз пробила по воротам. В середине первого тайма Браим Диас с Тони Кроосом разыграли размашистую комбинацию, и форвард метров с восьми открыл счет. Джуд Беллингем едва не подставил свою команду грубым фолом впереди, обошлось без удаления. Беллингем и Диас атаковали ворота - небольшие промахи. Беллингем из пределов штрафной пробивал - в голкипера, а Родриго уверенно добавил мяч - 2:0. Федерико Вальверде запорол отличный пас Беллингема, направив мяч во вратаря.
«Гранада» остается второй с конца, а «Реал» продолжает лидировать вместе с «Жироной».
Протокол игры
|(1:0) Диас Браим26'
|(2:0) Родриго57'
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль46' (Васкес Лукас (46') •Рюдигер Антонио• 22'Алаба Давид•Менди Ферлан•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Беллингем Джуд• 22'Диас Браим88' (Пас Николас (88') •Хоселу Санмартин70' (Себальос Дани (70') •Родриго85' (Гарсия Гонсало (85')
Рауль Фернандес11' (Феррейра Андре (11') •Санчес Рикард•Микель Игнаси•Торренте Рауль•Нева Карлос•Манафа Вилсон63' (Петрович Ньегош (63') •Гумбау Херард• 77'Руис Серхио•Сарагоса Брайан83' (Альваро Фернандес (83') •Узуни Мюрто63' (Вайссман Шон (63') •Бое Лукас83' (Пуэртас Антонио (83')
02 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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