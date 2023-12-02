«Реал» вернул лидерство, разделавшись с «Гранадой»

В 15-м туре Ла Лиги «Реал» спокойно переиграл «Гранаду», которая за весь поединок лишь раз пробила по воротам. В середине первого тайма Браим Диас с Тони Кроосом разыграли размашистую комбинацию, и форвард метров с восьми открыл счет. Джуд Беллингем едва не подставил свою команду грубым фолом впереди, обошлось без удаления. Беллингем и Диас атаковали ворота - небольшие промахи. Беллингем из пределов штрафной пробивал - в голкипера, а Родриго уверенно добавил мяч - 2:0. Федерико Вальверде запорол отличный пас Беллингема, направив мяч во вратаря.

«Гранада» остается второй с конца, а «Реал» продолжает лидировать вместе с «Жироной».