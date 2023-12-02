«Атлетик» забил 4 гола в ворота «Райо Вальекано»

В 15-м туре чемпионата Испании «Атлетик» легко переиграл середняков из «Райо Вальекано». При этом по владению мячом и даже ударам соперники были равны. В контратаке Нико Уильямс прострелил вдоль ворот, и в итоге Горка Гурусета был точен, но гол отменили - вне игры. Вскоре Гурусета вышел один на один с вратарем и по правилам забил. Сразу после перерыва Иньяки Уильямс выполнил прострел, мяч срикошетил от ноги опекуна и спланировал в сетку - 2:0. В середине тайма Иньяки Уильямс замкнул прострел на дальнюю штангу, это уже разгром. Нико Уильямс взял игру на себя, обыграл пару соперников и из пределов штрафной был точен - 4:0.
«Атлетик» на чистом пятом месте, соперник делит девятую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Гурусета Горка23'
|(2:0) Эспино Альфонсо47'
|(3:0) Уильямс Иньяки64'
|(4:0) Уильямс Нико68'
Унай Симон•Де Маркос Оскар74' (Юри Берчиче (74') •Вивиан Даниэль 6'84' (Ноласкоайн Перу (84') •Паредес Айтор•Лекуе Иньиго•Эррера Андер•Руис Иньиго81' (Беренгер Алекс (81') •Уильямс Иньяки81' (Прадос Беньят (81') •Сансет Ойян74' (Муньяин Икер (74') •Уильямс Нико•Гурусета Горка
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо• 32'Сисс Пате•Валентин Оскар55' (Трехо Оскар (55') •Паласон Иси55' (Перес Кике (55') •Лопес Унаи55' (Де Фрутос Хорхе (55') •Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио69' (Фалькао Радамель (69') 87'
02 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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