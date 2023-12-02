«Атлетик» забил 4 гола в ворота «Райо Вальекано»

В 15-м туре чемпионата Испании «Атлетик» легко переиграл середняков из «Райо Вальекано». При этом по владению мячом и даже ударам соперники были равны. В контратаке Нико Уильямс прострелил вдоль ворот, и в итоге Горка Гурусета был точен, но гол отменили - вне игры. Вскоре Гурусета вышел один на один с вратарем и по правилам забил. Сразу после перерыва Иньяки Уильямс выполнил прострел, мяч срикошетил от ноги опекуна и спланировал в сетку - 2:0. В середине тайма Иньяки Уильямс замкнул прострел на дальнюю штангу, это уже разгром. Нико Уильямс взял игру на себя, обыграл пару соперников и из пределов штрафной был точен - 4:0.

«Атлетик» на чистом пятом месте, соперник делит девятую строчку.