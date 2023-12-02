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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» забил 4 гола в ворота «Райо Вальекано»

02 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать
Атлетик Б
4:0
Райо Вальекано

В 15-м туре чемпионата Испании «Атлетик» легко переиграл середняков из «Райо Вальекано». При этом по владению мячом и даже ударам соперники были равны. В контратаке Нико Уильямс прострелил вдоль ворот, и в итоге Горка Гурусета был точен, но гол отменили - вне игры. Вскоре Гурусета вышел один на один с вратарем и по правилам забил. Сразу после перерыва Иньяки Уильямс выполнил прострел, мяч срикошетил от ноги опекуна и спланировал в сетку - 2:0. В середине тайма Иньяки Уильямс замкнул прострел на дальнюю штангу, это уже разгром. Нико Уильямс взял игру на себя, обыграл пару соперников и из пределов штрафной был точен - 4:0.

«Атлетик» на чистом пятом месте, соперник делит девятую строчку.

Протокол игры  
Атлетик Б4:0Райо Вальекано
(1:0) Гурусета Горка23'  
(2:0) Эспино Альфонсо47'  
(3:0) Уильямс Иньяки64'  
(4:0) Уильямс Нико68'  
Унай СимонДе Маркос Оскар 74' (Юри Берчиче ( 74') Вивиан Даниэль  6' 84' (Ноласкоайн Перу ( 84') Паредес АйторЛекуе ИньигоЭррера АндерРуис Иньиго 81' (Беренгер Алекс ( 81') Уильямс Иньяки 81' (Прадос Беньят ( 81') Сансет Ойян 74' (Муньяин Икер ( 74') Уильямс НикоГурусета Горка
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленГарсия РаульВильялибре АсьерMalcom AresГомес Унаи
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулЛежён ФлорьянЭспино Альфонсо  32'Сисс ПатеВалентин Оскар 55' (Трехо Оскар ( 55') Паласон Иси 55' (Перес Кике ( 55') Лопес Унаи 55' (Де Фрутос Хорхе ( 55') Гарсия Альваро РивераКамелло Серхио 69' (Фалькао Радамель ( 69'  87')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеБебе ТьягуЧаваррия ПепКарденас ДаниРауль де ТомасНтекья РандиРатиу Андрей
02 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Райо Вальекано

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Атлетик Б Атлетик Б
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