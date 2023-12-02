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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем – в стартовом составе «Реала» на матч с «Гранадой»

02 Декабря 2023 • 18:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1 1.17 X 8.50 2 16.00
Через 0 ч. 15 мин.

В субботу «Реал» будет принимать «Гранаду» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Беллингем, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Хоселу.

Матч между «Реалом» и «Гранадой» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Реал» догонит на вершине турнирной таблицы Ла Лиги «Жирону», которая свой матч тура уже успела выиграть.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД ГРАНАДА
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