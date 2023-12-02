​Беллингем – в стартовом составе «Реала» на матч с «Гранадой»

В субботу «Реал» будет принимать «Гранаду» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Беллингем, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Хоселу.

Матч между «Реалом» и «Гранадой» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Реал» догонит на вершине турнирной таблицы Ла Лиги «Жирону», которая свой матч тура уже успела выиграть.