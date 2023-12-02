​Хави высказался о возможном зимнем трансфере Роке

«Барселона» согласовала летний трансфер форварда Витора Роке, но давно работает над тем, чтобы сделка была оформлена уже в январе. Комментарий на этот счёт дал главный тренер каталонской команды Хави.

«Надеюсь, Витор Роке сможет присоединиться к нам в январском трансферном окне. Это будет иметь решающее значение, он способен сильно помочь нам. Посмотрим, как всё пойдёт, ещё очень рано. Но я определённо хочу, чтобы он приехал сюда как можно скорее», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 декабря. Команда Хави будет играть против «Атлетико».