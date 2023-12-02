Араухо признался, что не любит играть крайнего защитника

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос об игре на краю обороны.

«Если честно, я не люблю играть крайнего защитника. При этом я всегда говорю, что будет играть там, куда поставит тренер», — цитирует Араухо beIN Sports.

Футболист добавил, что наибольшую эффективность он дает в центре обороны, ведь это его родная позиция.

В этом сезоне 24-летний уругваец принял участие в 12 играх с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Завтра, 3 декабря, «Барселона» примет на своем поле «Атлетико» Мадрид. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча, которая будет доступна на портале LiveResult.