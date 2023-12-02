Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» едва не потеряла очки в матче с «Валенсией», но снова ушла в отрыв

02 Декабря 2023 • 17:58 Комментировать
Жирона
2:1
Валенсия
окончен

«Жирона» великолепно провела первую треть сезона, но сегодня была близка к тому, чтобы во второй раз подряд потерять очки, а с ними и лидерство в чемпионате Испании. Сегодня каталонцы принимали дома «Валенсию» и при подавляющем преимуществе в контроле мяча пробили по воротам лишь пять раз. Только перед перерывом  был первый опасный момент, у ворот противника мяч в сетку затолкал Артём Довбик, но из офсайда. Он же бил из пределов штрафной, парировано. Гости реализовали контратаку, Уго Дуро убежал к воротам по центру и пробил над голкипером - 0:1. «Жирона» отыгралась на 82-й минуте, когда после фланговой подачи Кристиан Стуани головой вколотил мяч в ворота. Еще один фланговый  прорыв с прострелом низом, и Стуани с линии вратарской забил такой важный гол, дубль вышедшего на замену форварда и 2:1 (мяч переписан как автогол Кристиана Москеры). На 90-й минуте в контратаке Савио поставил точку, но ВАР отменил гол из-за офсайда и оставил в силе интригу.

«Валенсия» продолжает делить девятое место, а вот соперник снова единоличный лидер с отрывом в три очка от «Реала».

Протокол игры  
Жирона2:1Валенсия
  56'Дуро Уго (0:1)
(1:1) Стуани Кристиан82'  
(2:1) Москера Кристиан (автогол) 88'  
   
Гассанига ПаулоГарсия ЭрикДавид Лопес 76' (Стуани Кристиан ( 76') Блинд Дэйли  36'Гутьеррес МигельЭррера Янгель 13' (Торре Пабло ( 13'Коуто Ян 81'  42') Гарсия АлешМартин Иван 82' (Порту Кристиан ( 82') Цыганков ВикторДовбик АртёмСавио III  90'
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониФернандес ВалериСолис ДжонБернардо Эспиноса
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриМоскера КристианГабриэль ПаулистаГасиоровски Ярек  61' 90' (Васкес Хесус ( 90') Фулкье Димитри 84' (Каньос Серхи ( 84') Герра ХавьерПепелуПерес Фран 67' (Дьякаби Муктар ( 67') Ногуэроль Диего Лопес 84' (Яремчук Роман ( 84') Дуро Уго  78' 84' (Амалла Селим ( 84')
Запасные: Риверо КристианХауме ДоменекГосальбес ПаблоКамю МаркоОзкаджар ДженкГильямон Уго
02 декабря. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Жирона

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
03:17
Актуальная ставка и прогноз на матч Жирона – Валенсия чемпионата Испании – 2 декабря 2023
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Жирона Жирона
Валенсия Валенсия
2
1
1.93 3.70 4.00
Видео
28 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Райо Вальекано Райо Вальекано
1
0
1.68 4.10 5.00
Видео
02.12.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Гранада Гранада
1.17 8.20 16.00
Видео
02.12.23 в 23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.15 3.15 2.46
Видео
03.12.23 в 16:00
Мальорка Мальорка
Алавес Алавес
2.14 3.25 3.80
Видео
03.12.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Бетис Бетис
3.25 3.45 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
18:32 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался о возможном зимнем трансфере Роке
18:31 · Испания. Ла Лига
Араухо признался, что не любит играть крайнего защитника
17:58 · Испания. Ла Лига
«Жирона» едва не потеряла очки в матче с «Валенсией», но снова ушла в отрыв
16:22 · Испания. Ла Лига
​Нико Уильямса можно выкупить у «Атлетика» - названа сумма
16:17 · Испания. Ла Лига
Хави: «Левандовски напоминает мне машину, он никогда не перестаёт работать»
16:12 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — о Кроосе: «Его отношение к делу не изменилось»
16:11 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Фелиш? Я не говорю об игроках, которые не находятся в моей команде»
16:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я хотел пригласить Морату в «Барселону» и обсуждал с ним эту возможность»
15:56 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фелиш должен получить дополнительную мотивацию от того, что сыграет с бывшей командой»
15:51 · Испания. Ла Лига
Хави: «С Бальде всё в порядке, он продолжит прибавлять»
15:47 · Испания. Ла Лига
Хави: «Против команд Симеоне всегда тяжело атаковать»
15:43 · Испания. Ла Лига
Хави: «Тер Штеген не сыграет с «Атлетико»
15:39 · Испания. Ла Лига
Хави: «Не могу объяснить, почему Гризманн так изменился»
14:56 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Слухи о «Галатасарае» и Саудовской Аравии? Мне нужно к этому привыкнуть»
14:10 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Мората и Гризманн находятся в хорошей форме, поэтому нам стоит быть осторожными»
Все новости
Рекомендуем