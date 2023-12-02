«Жирона» едва не потеряла очки в матче с «Валенсией», но снова ушла в отрыв

«Жирона» великолепно провела первую треть сезона, но сегодня была близка к тому, чтобы во второй раз подряд потерять очки, а с ними и лидерство в чемпионате Испании. Сегодня каталонцы принимали дома «Валенсию» и при подавляющем преимуществе в контроле мяча пробили по воротам лишь пять раз. Только перед перерывом был первый опасный момент, у ворот противника мяч в сетку затолкал Артём Довбик, но из офсайда. Он же бил из пределов штрафной, парировано. Гости реализовали контратаку, Уго Дуро убежал к воротам по центру и пробил над голкипером - 0:1. «Жирона» отыгралась на 82-й минуте, когда после фланговой подачи Кристиан Стуани головой вколотил мяч в ворота. Еще один фланговый прорыв с прострелом низом, и Стуани с линии вратарской забил такой важный гол, дубль вышедшего на замену форварда и 2:1 (мяч переписан как автогол Кристиана Москеры). На 90-й минуте в контратаке Савио поставил точку, но ВАР отменил гол из-за офсайда и оставил в силе интригу.

«Валенсия» продолжает делить девятое место, а вот соперник снова единоличный лидер с отрывом в три очка от «Реала».