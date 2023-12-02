​Нико Уильямса можно выкупить у «Атлетика» - названа сумма

Нападающий Нико Уильямс недавно продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао. Как стало известно Mundo Deportivo, в новом соглашении 21-летнего футболиста прописана опция выкупа за 50 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» не сможет активировать эту опцию в летнее трансферное окно, что открывает возможности другим клубам.

В сезоне 2023/2024 Нико Уильямс провёл за «Атлетик» 11 матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.