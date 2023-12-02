Хави: «Левандовски напоминает мне машину, он никогда не перестаёт работать»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сделал комплименты своему подопечному Роберту Левандовски.

«Левандовски напоминает мне машину, он никогда не перестаёт работать для того, чтобы стать лучше. Роберт – это робот, который никогда не прекращает тренироваться. У меня нет сомнений, что он продолжит забивать голы и делать разницу на поле. Мы хотим создавать для него больше моментов, чтобы он забивал больше голов», – сказал Хави на пресс-конференции.

В этом сезоне Левандовски забил 7 голов в чемпионате Испании. В конце следующего сезона у поляка истекает контракт с «сине-гранатовыми».