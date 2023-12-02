Анчелотти — о Кроосе: «Его отношение к делу не изменилось»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника команды Тони Крооса.

— Он примет решение. Его здесь очень любят, он это знает. Он продолжает играть так же, как и раньше. Его отношение к делу не изменилось, — приводит слова Анчелотти пресс-служба «сливочных».

Немецкий хавбек выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне 33-летний Кроос появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и записал на свой счет четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

Сегодня, 2 декабря, «Реал» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Начало матча запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.