Симеоне: «Фелиш? Я не говорю об игроках, которые не находятся в моей команде»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отказался обсуждать нападающего Жоау Фелиша в преддверии матча с каталонской «Барселоной» в чемпионате Испании. Напомним, португальский форвард в этом сезоне защищает цвета «сине-гранатовых» на правах аренды без права выкупа.

«Фелиш? Я не говорю об игроках, которые не находятся в моей команде», – холодно ответил Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, летом Фелиш настоял на уходе из «Атлетико» в том числе из-за натянутых отношений с Симеоне. Жоау до сих пор является самым дорогим трансфером в истории «матрасников», которые летом 2019 года заплатили за португальца 127,20 миллионов евро.