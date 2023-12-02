Хави: «Я хотел пригласить Морату в «Барселону» и обсуждал с ним эту возможность»

Тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не стал отрицать, что ранее хотел пригласить в свою команду нападающего Альваро Морату, который выступает за мадридский «Атлетико». В то время испанец выступал на правах аренды за туринский «Ювентус».

«Я действительно хотел пригласить Морату в «Барселону» и обсуждал с ним эту возможность, это правда. Это очень хороший игрок, который к тому же является трудолюбивым. Он мне очень нравится», – признался Хави на пресс-конференции.

Напомним, Мората завтра сыграет против «Барселоны» в рамках центрального матча тура Ла Лиги. На счету нападающего 7 голов и один ассист в нынешнем розыгрыше чемпионата.