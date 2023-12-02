Хави: «Фелиш должен получить дополнительную мотивацию от того, что сыграет с бывшей командой»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от выступлений Жоау Фелиша в матче с мадридским «Атлетико». Португалец сыграет с бывшей командой, которая до сих пор владеет правами на игрока.

«Фелиш должен получить дополнительную мотивацию от того, что сыграет с бывшей командой. Он воспитанник «Бенфики». В матче с «Порту» вы могли видеть, что он играет с огромным желанием. Я очень счастлив тем, как Жоау адаптировался к команде», – заверил Хави на пресс-конференции.

Напомним, Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». При этом в соглашении не прописана возможность выкупа.