Хави: «С Бальде всё в порядке, он продолжит прибавлять»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о состоянии левого защитника Алехандро Бальде. Напомним, ранее появились слухи о том, что фуллбек начнёт ближайший матч с мадридским «Атлетико» на скамейке запасных, а его место на поле займёт Жоау Канселу, который номинально является правым защитником.

«С Бальде всё в порядке, он продолжит выходить на поле и прибавлять. Он будет очень важным для команды вне зависимости от того, где будут играть Канселу или Кунде», – дал понять Хави на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче с «Порту» Канселу на позиции левого защитника оформил гол и ассист, чем помог «Барселоне» одержать победу 2:1.