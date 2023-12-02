Хави: «Против команд Симеоне всегда тяжело атаковать»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сделал комплименты своему коллеге из мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Оба тренера завтра выведут свои команды на центральный матч тура в испанской Ла Лиге, который стартует в 23:00 по московскому времени.

«Против команд Симеоне всегда тяжело атаковать. Они играют в низкий блок, действуют очень интенсивно и агрессивно. У нас есть всё для того, чтобы провести хороший матч и забрать три очка. С каждым днём у меня всё больше уважения к Симеоне. Всё, чего он добился в «Атлетико» – это очень похвально. Он изменил историю клуба», – сказал Хави на пресс-конференции.