Хави: «Тер Штеген не сыграет с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил, что голкипер команды Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участие в матче с мадридским «Атлетико», который состоится завтра в 23:00 по московскому времени.

«Тер Штеген не сыграет с «Атлетико». Мы провели очередное тестирование, которое показало, что у Марка-Андре до сих пор есть проблемы со спиной. Посмотрим, каким будет его состояние на следующей неделе», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, тер Штеген уже пропустил последних два матча «Барселоны», в которых команда встречалась с «Райо Вальекано» и «Порту». В игре с мадридским «Атлетико» ворота «Барселоны» вновь будет защищать Иньяки Пенья.