Хави: «Не могу объяснить, почему Гризманн так изменился»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не смог объяснить, как нападающий Антуан Гризманн смог реанимировать карьеру после ухода из стана «сине-гранатовых» летом 2021 года.

«Не могу объяснить, почему Гризманн так изменился, ведь я не играл с ним в одной команде и не тренировал его. Я лишь могу сказать, что Антуан – это исключительный игрок, который делает разницу на поле и выполняет огромный объём работы», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в 2019 году «Барселона» заплатила за Гризманна 120 миллионов евро. Француз отыграл за команду два сезона, после чего вернулся в мадридский «Атлетико». Сейчас на счету Гризманна 9 голов и один ассист в Ла Лиге.