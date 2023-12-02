Гюндоган: «Слухи о «Галатасарае» и Саудовской Аравии? Мне нужно к этому привыкнуть»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Хави Эрнандеса. Ранее немца связывали с турецким «Галатасараем» и рядом клубов из Саудовской Аравии.

«Слухи о «Галатасарае» и Саудовской Аравии? Мне нужно к этому привыкнуть. Вокруг много лишней шумихи. Я счастлив тем, где сейчас нахожусь. Я нашёл дом для своей семьи и всё лучше адаптируюсь к новой обстановке», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Гюндоган присоединился к «Барселоне» лишь минувшим летом из «Манчестер Сити», подписав трёхлетний контракт на правах свободного агента.