Араухо: «Мората и Гризманн находятся в хорошей форме, поэтому нам стоит быть осторожными»

Защитник каталонской «Барселоны» предвкушает встречу с мадридским «Атлетико», а в частности, противостояние с нападающими «матрасников» в лице Альваро Мораты и Антуана Гризманна. Матч стартует завтра в 23:00 по московскому времени.

«Мне не нравится играть на позиции правого защитника. Я больше предпочитаю выступать в центре обороны. Мората и Гризманн находятся в хорошей форме, поэтому нам стоит быть осторожными», – цитирует Араухо be IN SPORTS.

Мората в нынешнем сезон забил 7 голов и отдал один ассист в чемпионате Испании. На счету бывшего игрока «Барселоны» Гризманна 9 забитых мячей и одна результативная передача в этом розыгрыше Ла Лиги.