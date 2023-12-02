Гюндоган: «Мне очень комфортно играть вместе с де Йонгом и Педри»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган заявил, что ему комфортно играть связке с Френки де Йонгом и Педри.

«Мне очень комфортно играть вместе с де Йонгом и Педри. Думаю, у нас были некоторые трудности в последнем матче, но стоит отметить, что мы играли против хорошей команды. В Лиге чемпионов и Ла Лиге есть команды, от которых можно ждать доминирование на протяжение всего матча», – сказал Гюндоган на пресс-конференции.

Напомним, Гюндоган выступает за «Барселону» начиная с минувшего лета. Бывший капитан «Манчестер Сити» перебрался в команду Хави Эрнандеса на правах свободного агента.