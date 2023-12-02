Канселу сыграет левого защитника в матче с «Атлетико»

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу сыграет на левом фланге обороны в ближайшем туре Ла Лиги с мадридским «Атлетико». По информации от издания Mundo Deportivo, главный тренер Хави Эрнандес уже принял это решение.

Напомним, Канселу в этом сезоне лишь дважды выходил на поле на позиции левого защитника. В основном португалец действовал в родном амплуа правого фуллбека. Тем не менее, по тактическим соображением Хави принял решение выставить Канселу на левый фланг в матче с «Атлетико».

Таким образом, Алехандро Бальде начнёт игру с «матрасники» на скамейке запасных. На правом фланге обороны, скорее всего, будет действовать Жюль Кунде.