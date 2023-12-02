Тер Штеген вновь пропустил тренировку «Барселоны»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вновь пропустил тренировку своей команды. По информации от инсайдера Начо Хименеса, немца не было на сегодняшнем групповом занятии «сине-гранатовых».

Судя по всему, тер Штеген до сих пор не восстановился после повреждения спины, которая оставила его в лазарете на два последних матча «Барселоны». Напомним, в играх против «Райо Вальекано» и «Порту» ворота «сине-гранатовых» защищал запасной голкипер Иньяки Пенья.

Матч «Барселоны» с мадридским «Атлетико» состоится уже завтра в 23:00 по московскому времени. Главный тренер Хави Эрнандес сегодня подробней расскажет о шансах тер Штегена на участие в завтрашнем матче.