«Барселона» может расторгнуть контракт с Nike

Руководители каталонской «Барселоны» планируют разорвать сотрудничество с американской компанией Nike из-за неудовлетворительных доходов от спонсорского соглашения. Об этом рапортует портал Sport.es.

Согласно договоренности, контракт с Nike приносит «сине-гранатовым» 155 миллионов евро ежегодно. Эта сумма не устраивает владельцев каталонского гранда, они считают, что это намного ниже рыночных расценок. Если стороны расторгнут контракт, новым спонсором «Барселоны» может стать компания New Balance.

Стоит отметить, что каталонцы сотрудничают с Nike с далекого 1998 года.